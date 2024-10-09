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11 октября, 08:58
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Прокурор города Элисты провел рабочую встречу с руководителем регионального исполкома Народного фронта в Республике Калмыкия Баатром Мергульчиевым.

Прокурор города Элисты провел рабочую встречу с руководителем регионального исполкома Народного фронта в Республике Калмыкия Баатром Мергульчиевым.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия прокуратуры города и регионального отделения Народного фронта. Особое внимание они уделили проблемам, связанным с обращением с твердыми коммунальными отходами, а также сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прокурор города Элисты Баатр Гаряев с представителем ОНФ отметили, что перед надзорным ведомством и общественной организацией стоят общие задачи: защита прав граждан, решение острых социальных проблем города.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

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