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11 октября, 09:30
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В поселке Комсомольский провели пожарно-тактические учения.

В поселке Комсомольский провели пожарно-тактические учения.

В этот раз объектом для тренировки стал районный Центр культуры. Согласно замыслу, условный пожар произошел в результате короткого замыкания в большом зрительном зале. Площадь возгорания составила 72 квадратных метров. Спасателями были отработаны маршруты эвакуации людей из здания, проведение спасательных работ, определены схемы подачи огнетушащих веществ. После тренировки дана оценка действиям по организации и управлению силами и средствами при тушении возможного пожара.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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