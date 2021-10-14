Туристский маршрут «Почувствуй себя кочевником» стал победителем в номинации «Россия»

Автор проекта - главный специалист Министерства культуры и туризма республики Александр Базыров. Он оказался в числе финалистов Всероссийского конкурса «Маршруты России». Об этом сегодня на брифинге рассказали участники экспедиции, которые в эти дни находятся в Калмыкии. Их приезд, как поощрение победителю проекта. Гости приехали из Москвы, Рязани, Калининграда, чтобы своими глазами увидеть знаменитый Одинокий тополь, поющие барханы, Розовое озеро и самый большой буддийский храм в Европе. И рассказать об этом всей стране, поделиться своими открытиями и эмоциями.

Путешественников впечатлила не только просторная степь, уникальные туристские объекты, но калмыцкая кухня, национальная одежда и сувенирная продукция, о которых в своей конкурсной работе рассказал Александр Базыров.

Масштабный проект призван привлечь молодежь для путешествий по стране. Это позволит разработать и продвинуть новые туристские маршруты, интересные именно ей. А по итогам этой экспедиций участники подготовят медиапродукты: путеводители, ролики, где отразится уникальность и самобытность Калмыкии. А за наградой в Москву Александр Базыров отправится в декабре.