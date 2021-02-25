В республиканском центре молодёжи идёт приём заявок для участия в рейтинговом голосовании

В республиканском центре молодежи, где образован новый корпус добровольчества, идёт приём заявок от волонтёров для участия в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Они будут оказывать помощь жителям Калмыкии в онлайн выборе объектов. Что вдохновило граждан на помощь в проекте и как она будет осуществляться выяснила Дарья Ганцукова.