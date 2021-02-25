18 марта, 12:51
 3 °C
86,97
73,1
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 марта, 15:01
НовостиСоциальная политикаСтроительствоОбщество

В республиканском центре молодёжи идёт приём заявок для участия в рейтинговом голосовании

В республиканском центре молодёжи идёт приём заявок для участия в рейтинговом голосовании

В республиканском центре молодежи, где образован новый корпус добровольчества, идёт приём заявок от волонтёров для участия в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Они будут оказывать помощь жителям Калмыкии в онлайн выборе объектов. Что вдохновило граждан на помощь в проекте и как она будет осуществляться выяснила Дарья Ганцукова.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия