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18 марта, 15:49
НовостиСоциальная политикаЭкономика

Индексация пенсий и социальных выплат, материнский капитал и электронные услуги

Индексация пенсий и социальных выплат, материнский капитал и электронные услуги

Об этом сегодня шла речь в ходе прямого эфира радиопрограммы «Здесь и сейчас».

По словам заместителя начальника управления пенсионного ведомства Людмилы Сариевой, в Калмыкии более 77 тысяч человек получают пенсии и пособия. С начала текущего года на 6,3 процента проиндексированы страховые пенсии у неработающих пенсионеров, а с 1 апреля будет повышение социальных.

Также заместитель началника остановилась на единовременных выплатах семьям с детьми до 7 лет включительно. Речь шла о 5 тысячах рублей. До конца месяца завершается прием заявлений.

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