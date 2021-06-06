В Республиканской ветлаборатории появилось новое диагностическое оборудование

Оно позволит сократить сроки диагностики исследуемого материала и выявлять ДНК вирусов. Оборудование было приобретено за счет средств республиканского бюджета. По словам ветеринаров, на нем гораздо удобнее работать, он имеет более широкие возможности по сравнению с предыдущими аппаратами. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений является одним из приоритетных направлений, говорит начальник ведомства.