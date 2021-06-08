В Калмыкию прибыл генеральный консул Узбекистана Рустам Курбанбаев

В планах - встречи с Главой региона, министром сельского хозяйства. Высокий гость уже побывал в Калмыцком государственном университете, с которым сложились дружественные связи и сотрудничество. За круглым столом – подвели некоторые итоги и обсудили новые проекты. КалмГУ успешно выполняет поставленную Президентом России задачу по наращиванию числа иностранных студентов в ВУЗы страны. Это один из критериев оценки успешной деятельности высших учебных заведений, показатель уровня и качества получаемого в них образования.

Как рассказал ректор Бадма Салаев, сегодня здесь учатся более 400 молодых людей из Узбекистана. Важным представляется Соглашение, подписанное между КалмГУ и Министерством сельского хозяйства среднеазиатской республики. Теперь ежегодно 40 студентов будут учиться на профильных факультетах. Они получат дипломы специалистов аграрного сектора.

Кроме того, главный ВУЗ Калмыкии закрепил партнерские отношения с 14 университетами Узбекистана. И создал на их базе Центр русского языка и культуры. Сейчас в сотрудничестве сторон наметились новые перспективные направления. Это внедрение программы двойных дипломов и открытия филиала КалмГУ в Ташкенте.