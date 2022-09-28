3 ноября, 10:38
В Республиканской стоматологической поликлинике открылся кабинет имплантологии
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Как сообщает Минздрав Калмыкии, он оснащен современным оборудованием и соответствует новым нормам СанПиНа. Жители региона уже сейчас могут записаться на прием к врачу-ортопеду, который даст оценку состоянию зубов и при необходимости направит на КТ-снимок.
Как сообщает Минздрав Калмыкии, он оснащен современным оборудованием и соответствует новым нормам СанПиНа. Жители региона уже сейчас могут записаться на прием к врачу-ортопеду, который даст оценку состоянию зубов и при необходимости направит на КТ-снимок.
Для работы в новом кабинете врачи прошли специальное обучение. В поликлинике отметили, что благодаря этому услуга будет оказываться на высоком уровне и сможет конкурировать с такими же в частных стоматологических клиниках.
Фото взято в свободном доступе.