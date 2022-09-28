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3 ноября, 10:55
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Сезонные полевые работы в Калмыкии завершены

Сезонные полевые работы в Калмыкии завершены

В стране же они находятся на завершающей стадии. На заседании правительства России подвели итоги сбора урожая в регионах. Как было отмечено на собрании, в этом году достигнут рекорд по урожаю зерновых – намолочено 150 млн т. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, значительно вырос урожай картофеля, тепличных овощей и фруктов.

"Такие итоги – надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году", – отметил Михаил Мишустин. Глава российского кабмина напомнил, что для успешного завершения осенних полевых работ аграрии должны быть обеспечены семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами.

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