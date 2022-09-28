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3 ноября, 10:02
Новости

Инициативное бюджетирование на 2023 год

Инициативное бюджетирование на 2023 год
В этом году завершился прием заявок для участия в конкурсном отборе, проводимом Министерством финансов Калмыкии. Всего муниципальными образованиями региона было подано 45 заявок: 40 – от сельских муниципальных образований, 2 заявки поступили от городских муниципальных образований, 1 – от РМО и 2 – от Элисты.

Учитывая актуальность проектов, было принято решение признать победителями конкурсного отбора все заявки. С начала реализации такой практики, с 2019 года, было реализовано 44 проекта. В этом же году запланировано завершение 20-ти.
 
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