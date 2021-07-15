В Республиканской прокуратуре подвели итоги первого полугодия

Работать на упреждение, а не дожидаться жалоб граждан, призвал прокурор Калмыкии Евгений Курмаев на заседании ведомственной коллегии под председательством заместителя Генерального прокурора России Андрея Кикотя. Подвели итоги первого полугодия. Значительное внимание уделялось обеспечению трудовых, жилищных и других социальных прав граждан, отметил Курмаев.

Всего в этом году в сфере надзора за исполнением федерального законодательства выявлено порядка 8,5 тысячи нарушений, для их устранения внесено более шестисот протестов, внесено свыше 2 тысяч представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 1 309 лиц. В суды предъявлено 718 исков и заявлений на общую сумму свыше 35 миллионов рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел.

В качестве приоритетных задач прокурорского надзора на 2 полугодие Андрей Кикоть определил вопросы реализации нацпроектов, соблюдения прав граждан, в том числе в сферах оплаты труда и занятости, и при участии в долевом строительстве. И акцентировал внимание на значимости надзора за исполнением законов в ходе кампании по выборам депутатов Государственной Думы.