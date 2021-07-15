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5 августа, 14:02
НовостиБизнесОбщество

В Калмыкии откроется Молодежный дом Тик-Ток

В Калмыкии откроется Молодежный дом Тик-Ток

Как мы уже сообщали, недавно в Калмыкии подвели итоги конкурса на предоставление субсидий НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории региона. В этом году их 26. Всего же на участие в конкурсе была подана 61 заявка.

В числе победителей Школа креативных индустрий «Цифровые кочевники», мастерская калмыцкого национального лука и Молодёжный дом Тик-Ток. Также при поддержке грантов будут установлены информационные стелы на калмыцком языке и изданы калмыцкие сказки.

Кроме того, в этом году на базе Республиканского Центра Молодежи уже создан Проектный офис для того, чтобы помочь некоммерческим организациям Калмыкии научиться формулировать мысли, создавать и презентовать свои проекты на федеральных конкурсах.

 

 

 

 

 

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