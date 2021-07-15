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5 августа, 13:07
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Сегодня в Калмыкию прибыл старший тренер сборной России по греко-римской борьбе

Сегодня в Калмыкию прибыл старший тренер сборной России по греко-римской борьбе

Праздничная атмосфера царила в Элистинском аэропорту. Официальные лица, родные, друзья, спортивные болельщики и фанаты – встречали Заслуженного тренера России Басанга Боктаева, вернувшегося на малую Родину из Олимпийского Токио. Его приветствуют как героя.

Напомним, подопечный Басанга Бокатева – Сергей Емелин смог добыть 49-ю медаль в копилку российской сборной. Он - бронзовый призер олимпийского турнира по греко – римской борьбе в весовой категории до 60 кг.   

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