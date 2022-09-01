В республиканской больнице Жемчуева провели первую эндоскопическую операцию на полость носа

В руки сотрудников больницы поступило новое отоларингологическое оборудование: ЛОР-комбайн, гибкий виброскоп и эндоскоп для проведения операций на полости носа и околоносовых пазух. Благодаря этому в Калмыкии стали делать эндоскопические операции по удалению полипов и эндоскопическую септопластику. Ранее пациентов отправляли на лечение за пределы республики.



Как рассказал главный врач Ресбольницы Александр Калаев, оборудование установили в консультативной поликлинике и оперблоке.