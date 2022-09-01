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21 сентября, 10:26
НовостиСпорт

В октябре в Калмыкии состоится масштабный турнир лучников

В октябре в Калмыкии состоится масштабный турнир лучников

Он будет приурочен ко Дню Ойратской славы. Участники съедутся из Башкирии, Волгограда, Тулы , Дагестана и других регионов России.

Калмыцкий лучник Хонгр Уладаев – один из тех, кто возрождает традиционную для калмыков конную стрельбу из лука. Он привез золотую медаль из Монголии – в составе сборной России прошел 5 сложнейших этапов и стал победителем международных соревнований "Хийморь" .

"Мы потомки кочевого народа, народа-воина, выросшего в седле, и кровь предков не загустела в наших жилах и теперь. Не потому ли все сильнее в нас тяга к коням, традиционным видам спорта и сохранению национальной аутентичности. Уважение к своим корням объединяет. А сейчас важно сохранять единство как с братскими народами , так и внутри своего народа", – подчеркнул Бату Хасиков.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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