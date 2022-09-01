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20 сентября, 16:56
НовостиСпорт

Сегодня спортсмены детского футбольного клуба "Уралан" возвращаются из Анапы

Сегодня спортсмены детского футбольного клуба "Уралан" возвращаются из Анапы

Ребята представили цвета калмыцкого флага в финальном этапе фестиваля "Большие звезды светят малым". Соревнования собрали 145 лучших команд со всей России и ближнего зарубежья.

Футболисты из Калмыкии успешно прошли квалификационные матчи и заняли 10-е и 12-е места в возрастных категориях 8-ми и 9-ти лет соответственно. Кроме того, в рамках конкурса творческих номеров юные спортсмены и их родители выступили с песней Аркадия Манджиева "Жизни река" и калмыцкими танцами и заняли в этой номинации первое место.

Фото из аккаунта Футбольного клуба "Уралан".

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