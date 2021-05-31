В Республиканской больнице внедряются новейшие методы лечения онкоурологических заболеваний

В эти дни известный российский хирург Денис Мазуренко проводит операции по удалению камней с помощью гибких уретронефроскопов. Это один из самых передовых способов лечения доброкачественных и злокачественных опухолей простаты.

Сначала аденоматозные узлы удаляются с помощью лазера, затем уже в ход идут гибкие инструменты. Соответствующее оборудование уже есть в арсенале калмыцких врачей, а недавно была установлена новая специализированная операционная.

Лечение с помощью лазера доступно даже пациентам с кардиостимуляторами, которым противопоказаны эндоскопические операции с помощью тока. Новый метод позволяет выписывать больных практически на следующий день.