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28 июня, 16:20
НовостиСтроительство

Работы по благоустройству рыночной площади в поселке Комсомольский продолжаются

Работы по благоустройству рыночной площади в поселке Комсомольский продолжаются

Об этом сообщается на странице РМО в социальных сетях. Это стало возможным, благодаря участию в федеральной программе по формированию комфортной городской среды, включённой в состав целевого Нацпроекта «Жилье и городская среда».

Установлены опоры для навесов, для уличных фонарей. Они, кстати, будут на солнечных батареях. Залит фундамент под установку малых архитектурных форм. Строители завершили установку разделительных бордюров. Приступили к укладке брусчатки. Также готовится основание под укладку цветной тротуарной плитки.

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