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28 июня, 17:06
Новости

Центр Управления регионом расширяет перечень служб, подключаемых к программе мониторинга обращений граждан

Центр Управления регионом расширяет перечень служб, подключаемых к программе мониторинга обращений граждан

По словам руководителя регионального ЦУР Арлтана Бамбышева, в 2020 году системой «Инцидент Менеджмент» зафиксировано около 50 обращений по вопросам газо-, тепло- и электроснабжения. За 5 месяцев текущего года – вдвое меньше.

В связи с этим, достигнута договоренность о совместной отработке инцидентов с профильным ведомством. По мнению замминистра ЖКХ и энергетики Эрдни Натырова, это значительно сократит время рассмотрения обращений жителей республики в соцсетях, а, значит, позволит решать проблемы быстрее и эффективнее. К тому же, ресурсоснабжающие организации будут держать руку на пульсе, имея, своего рода, тепловую карту.

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