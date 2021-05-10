В Республиканской больнице имени Жемчуева сосудистыми хирургами проведена экстренная операция

Элистинец попал в Ресбольницу с острой болью в ноге – могла развиться гангрена. Мужчина нуждался в оперативной помощи врачей, сразу же было решено провести подвздошно-бедренное шунтирование.

Благодаря врачам, которые боролись за здоровье больного в течение четырёх часов операция прошла успешно. Подобное хирургическое вмешательство на крупных сосудах, считается самым сложным в хирургии, говорит сосудистый хирург Ресбольницы. Несмотря на это, гангрены удалось избежать, на сегодняшний день пациент чувствует себя заметно лучше и передаёт свою благодарность.