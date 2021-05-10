В Элисте сегодня утром произошел прорыв трубопровода

Впечатляющие кадры, где видно, как вода бьет фонтаном, сегодня утром появились в соцсетях.

Мощный поток поднимается выше пятиэтажного дома. По словам очевидца произошедшего, это случилось в 4 утра в 4 микрорайоне Элисты. Недалеко от автовокзала.

На момент приезда нашей съёмочной группы, на месте серьезной коммунальной аварии работала бригада водоканала. Как пояснили специалисты, прорвало трубопровод. Но это не повлияло на водоснабжение соседних многоэтажек и изменение маршрута общественного транспорта. Как было отмечено, подобные ЧП в Элисте - не редкость. Тем не менее, в соцсетях сразу же появились сотни комментариев.