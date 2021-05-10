В Калмыкии идет посевная кампания

На сегодня более 45 тысяч гектаров занимают зерновые, зернобобовые, масличные и кормовые культуры. В том числе и ранние яровые.

Напомним, в этом году их сев начался позже обычного из-за того, что в марте выпало осадков в два раза выше нормы. Из поздних – рисом засеяны чуть более 2,5 тысяч гектаров, до окончания весенних полевых работ площадь составит почти 4 тысячи гектаров. Что касается кормовых, то они занимают 9 тысяч гектаров. Также ведется подкормка минеральными удобрениями и борьба с сорными растениями.