  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 июня, 15:06
НовостиСельское хозяйство

В Калмыкии идет посевная кампания

В Калмыкии идет посевная кампания

 

На сегодня более 45 тысяч гектаров занимают зерновые, зернобобовые, масличные и кормовые культуры. В том числе и ранние яровые.

Напомним, в этом году их сев начался позже обычного из-за того, что в марте выпало осадков в два раза выше нормы. Из поздних – рисом засеяны чуть более 2,5 тысяч гектаров, до окончания весенних полевых работ площадь составит почти 4 тысячи гектаров. Что касается кормовых, то они занимают 9 тысяч гектаров. Также ведется подкормка минеральными удобрениями и борьба с сорными растениями.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия