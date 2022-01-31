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28 февраля, 13:15
НовостиЗдравоохранение

В Республиканской больнице им. Жемчуева появился уникальный медицинский аппарат

В Республиканской больнице им. Жемчуева появился уникальный медицинский аппарат

Он предназначен для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам

 По словам заведующей микробиологической лабораторией Гиляны Бадмаевой, прибор быстро и качественно определяет вид микроорганизма, антибиотикограмму из 20 антибиотиков. Исследования выполняется не только для постковидных  и больных инфекционного госпиталя, здесь проводится также диагностика заболеваний стационарных и амбулаторных пациентов. «Прибор выдаёт высокоточный результат в электронном виде, что удобно для лечащего врача» -  рассказывает врио главврача Ресбольницы Александр Калаев.

Система определяет чувствительность к антибиотикам большинства бактерий, вызывающих инфекции у человека. Также она выявляет и отслеживает различные механизмы резистентности бактерий к антибиотикам. Это позволяет медикам сделать обоснованный выбор терапии и контролировать результат.

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