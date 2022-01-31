К 1 сентября в четырех Элистинских школах введут в эксплуатацию пристрои

Строительные работы ведутся активными темпами. Кроме того, в этом году в 17 образовательных учреждениях республики запланирован капитальный ремонт. А в следующем - ждут очереди еще 18 школ. На эти цели в рамках нацпроекта Калмыкии выделено более трех миллиардов рублей.

В новом трехэтажном здании разместится начальный блок. Здесь уже приступили к возведению цокольного этажа. Больше всех учеников в республике - в школе №17 – 1 380. Ежегодно формируются по пять классов. Строительство пристроя снимет проблему второй смены, говорит директор Раиса Эрднеева.

А в апреле здесь, как и во многих школах республики, начнется долгожданный капитальный ремонт. На каждое учебное заведение будет направлено около 130 миллионов рублей. Это, в основном, федеральные средства. Семнадцатая школа в Элисте была построена 47 лет назад. За это время она заметно обветшала. Особенно обновления требует не только кровля старого здания, но и вся система освещения, отопления, которая не раз выходила из строя, создавая аварийную ситуацию в школе. В актовом зале будут заменены полы, кресла. Масштабные работы предстоят в спортзале.

А после ремонта, по словам учителя физической культуры Саглары Буваевой, можно будет больше детей привлечь к занятиям спортом. В копилке сборной школы немало наград, завоеванных в состязаниях по футболу, волейболу и баскетболу.

Между тем, Глава региона Бату Хасиков, который побывал в городских школах, где предстоит масштабный ремонт, поручил ответственным ведомствам уделить пристальное внимание качеству и срокам выполнения работ. Все, что касается школ, отметил он на своей странице в соцсетях, должно быть на особом контроле.