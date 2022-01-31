Артисты ансамбля «Тюльпан» подарят жителям Калмыкии праздничный концерт

В день празднования «Цаган Сар» артисты Государственного академического ансамбля песни и танца представят лучшие номера из золотого фонда калмыцкого фольклора. На главной сцене республики легендарный коллектив покажет искрометные танцы, знаменитые вокальные номера.

Зрители увидят такие хореографические постановки, как «Танец богатырей», «Товшур» и полюбившийся «Чичердык». Концерты пройдут для жителей районов, а также в Астраханской и Ростовской областях.