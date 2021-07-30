В Калмыкии завершается сезон сбора урожая с садовых и приусадебных участков

Наступившая раньше обычного климатическая осень и начавшийся сезон дождей заставляют дачников ускорить процесс. До заморозков нужно снять с фруктовых деревьев и виноградных лоз поздние сорта натуральных витаминов. В одном из подворий побывала сегодня наш корреспондент Татьяна Шолохова.

Конец сентября идеальное время для сбора винограда. Нужно успеть до первых заморозков, так как после он уже станет непригоден для еды, но идеален для домашнего вина.

На почти гектаре земли Анатолия Чабанюка вьются ввысь несколько тысяч лоз. Самый плодоносный и сладкий сорт – Молдова. Именно он пользуется большим спросом на рынке среди покупателей и из него получается самое вкусное вино, говорит дачник.

Урожай уже почти весь собран. Дачник приступает к процессу переработки винограда. Сок, различные джемы и варенья, и, конечно, домашнее вино получаются из него необычайно вкусные. Но для начала необходимо отделить ягоды от плодоножки. Чтобы ускорить процесс перемалывания Анатолий Чабанюк изобрел ноу-хау. Для этого он использует дрель и строительный миксер.

Теперь нужно разбавить процеженную виноградную массу горячим сахарным сиропом. После через сито несколько раз произвести очистку полученной жидкости пока она не приобретёт характерный рубиновый оттенок. Молодое вино будет готово через пару месяцев, а набирать крепость - несколько лет. И получается своеобразное солнце в бокале, вобравшее в себя все тепло калмыцкой земли.

В горячем виде и в минимальных дозах такое вино очень хорошо помогает при первых признаках простуды, делится Анатолий Чабанюк. Он знает также различные рецепты более крепких напитков из винограда и целебных настоек. Ну, а пока есть свежие ягоды, надо успеть насладиться их вкусом и сладостью, получить максимальный заряд витаминов перед долгой зимой.