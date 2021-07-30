Общественные и предпринимательские инициативы Калмыкии могут претендовать на соискание гранта по развитию туризма

Конкурсный отбор будет проведен в четвертом квартале текущего года Ростуризмом. На этот раз порядок изменился. Предусмотрены два этапа. Первый – на федеральном уровне, где победителей определят среди субъектов-участников. А уже затем – региональный, тут отбор состоится среди соискателей. Делается это для того, чтобы туристические проекты были объединены общей концепцией развития отрасли в регионе. По итогам отбора сумма грантов будет объявлена правительственной комиссией.