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25 сентября, 14:52
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В преддверии 100-летия со Дня рождения российского академика Пюрви Эрниева

В преддверии 100-летия со Дня рождения российского академика Пюрви Эрниева

 В Элистинском лицее учащимися 10 «а» класса разработан проект, он включает в себя цикл встреч с учителями, которые работали с создателем технологии УДЕ и применяли методику укрупнения дидактических единиц в своей работе. Они являются продолжателями его дела.

К этому событию в Элистинской многопрофильной гимназии планируют открыть виртуальный музей, посвященный известному академику. Идея пришла еще в прошлом году. Образовательное учреждение заняло призовое место во Всероссийском конкурсе видеопроектов с фильмом о Пюрве Эрдниеве и его семье. После возникла мысль создать необычный музей.

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