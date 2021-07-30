В преддверии 100-летия со Дня рождения российского академика Пюрви Эрниева

В Элистинском лицее учащимися 10 «а» класса разработан проект, он включает в себя цикл встреч с учителями, которые работали с создателем технологии УДЕ и применяли методику укрупнения дидактических единиц в своей работе. Они являются продолжателями его дела.

К этому событию в Элистинской многопрофильной гимназии планируют открыть виртуальный музей, посвященный известному академику. Идея пришла еще в прошлом году. Образовательное учреждение заняло призовое место во Всероссийском конкурсе видеопроектов с фильмом о Пюрве Эрдниеве и его семье. После возникла мысль создать необычный музей.