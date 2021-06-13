Предприниматели Калмыкии смогут воспользоваться целым комплексом услуг вместо одной

Об этом специалисты Центра поддержки предпринимательства сообщили в ходе брифинга. Заявление можно подать уже сейчас. Так, бизнесменам можно будет получить поддержку сразу в нескольких сферах. Например, в маркетинге, сертификации товаров и юридических услуг. Этим можно воспользоваться один раз в год. А среди востребованных услуг является содействие Центра в изготовлении наружной рекламы и полиграфической продукции. Этим воспользовались уже 584 предпринимателя на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Также, 75 представителей среднего и малого бизнеса охотно пользуются услугами инжиниринга. Поддержку получают в создании сайтов, брендировании продукции, помогают проводить технические аудиты и составлять бизнес планы. Как было заявлено, на сегодняшний день в Калмыкии 1 374 человека добровольно перешли и на режим для самозанятых или налог на профессиональный доход.

Напомним, главная цель этого проекта - позволить выйти из «серой зоны» людям, которые зарабатывают, но не регистрируются. Или тем, кто занимается бизнесом, не привлекая сотрудников.