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19 января, 08:00
Новости

В регионе реализуют проекты по закреплению открытых песков

В регионе реализуют проекты по закреплению открытых песков

Планируется посеять прутняк простертый, джузгун белистный, терескен серый и тамарикс. Так, в этом году, на 5 проектов по фитомелиорации направят более 86 млн рублей. Объемы работ в этом году превысят в три раза аналогичные показатели 2021 года.

Обязательным условием для предпринимателей станет ограждение территорий с саженцами электроизгородью, которая будет препятствовать проникновению сельхозживотных. Посевной и посадочный материал выращивается в питомниках в Яшкульском и Лаганском районах.

Фото: t.me/governmentkalmykia08

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