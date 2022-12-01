В регионе реализуют проекты по закреплению открытых песков

Планируется посеять прутняк простертый, джузгун белистный, терескен серый и тамарикс. Так, в этом году, на 5 проектов по фитомелиорации направят более 86 млн рублей. Объемы работ в этом году превысят в три раза аналогичные показатели 2021 года.



Обязательным условием для предпринимателей станет ограждение территорий с саженцами электроизгородью, которая будет препятствовать проникновению сельхозживотных. Посевной и посадочный материал выращивается в питомниках в Яшкульском и Лаганском районах.



Фото: t.me/governmentkalmykia08