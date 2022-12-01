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19 января, 08:21
Новости

Многофункциональный центр Калмыкии отметил 10-летие

Многофункциональный центр Калмыкии отметил 10-летие

Первый отдел МФЦ республики открыли в январе 2013 года в Элисте. Тогда в нем было девять окон приема и выдачи документов с функцией электронной очереди и столько же универсальных специалистов.

На сегодняшний день в столице региона работают 23 окна приема документов, где можно получить 181 услугу. Сейчас МФЦ имеет два отдела в Элисте и 13 – в райцентрах.

Как отметили в ведомстве, также есть 42 территориально обособленных структурных подразделения и один центр оказания услуг для бизнеса.

Фото из соцсетей МФЦ Республики Калмыкия.

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