Многофункциональный центр Калмыкии отметил 10-летие

Первый отдел МФЦ республики открыли в январе 2013 года в Элисте. Тогда в нем было девять окон приема и выдачи документов с функцией электронной очереди и столько же универсальных специалистов.



На сегодняшний день в столице региона работают 23 окна приема документов, где можно получить 181 услугу. Сейчас МФЦ имеет два отдела в Элисте и 13 – в райцентрах.



Как отметили в ведомстве, также есть 42 территориально обособленных структурных подразделения и один центр оказания услуг для бизнеса.



Фото из соцсетей МФЦ Республики Калмыкия.