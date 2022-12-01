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19 января, 07:19
Новости

В Калмыкии наградили победителей регионального конкурса подкастов «Эгшг»

В Калмыкии наградили победителей регионального конкурса подкастов «Эгшг»

По итогам голосования жюри победителем стала Гиляна Оргадулова, записавшая подкаст о буддийской философии. Глава Калмыкии Бату Хасиков вручил ей сертификат на профессиональную технику для дальнейшей деятельности.

А победителем онлайн-голосования стала группа активистов студенческого совета КалмГУ, они получили приз зрительских симпатий. У победителей будет возможность записать свои подкасты на базе «Школы креативных индустрий».

Фото: t.me/BatuKhasikov08

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