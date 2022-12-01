В Калмыкии наградили победителей регионального конкурса подкастов «Эгшг»

По итогам голосования жюри победителем стала Гиляна Оргадулова, записавшая подкаст о буддийской философии. Глава Калмыкии Бату Хасиков вручил ей сертификат на профессиональную технику для дальнейшей деятельности.



А победителем онлайн-голосования стала группа активистов студенческого совета КалмГУ, они получили приз зрительских симпатий. У победителей будет возможность записать свои подкасты на базе «Школы креативных индустрий».



Фото: t.me/BatuKhasikov08