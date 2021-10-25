В регионе проходит заключительный этап приёма заявок на субсидии предпринимателям

Они нацелены на возмещение затрат на электроэнергию и первый взнос при заключении лизинга предпринимателям.

Напомним, в части снабжения электричеством размер субсидии составляет не более 50% от произведённых на производственные нужды платежей. Претендовать на такую поддержку могут бизнесмены, задействованные в сфере обрабатывающего производства или общественного питания.

В этом году такую субсидию уже получили 6 предпринимателей на сумму более 1 миллиона рублей. А всего на эти цели предусмотрено более 10 миллионов. Заявки принимаются до 29 ноября.