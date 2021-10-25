Всего неделя остается до окончания срока уплаты имущественного налога за 2020 год

Напомним, внести его нужно до 1 декабря. Сделать это можно с помощью сервисов «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России, а также в банке, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ без комиссии.

Фискальная служба предупреждает, что если налогоплательщик не заплатит указанные взносы вовремя, то уже со 2 декабря задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней. В этом случае, налоговый орган направит требование об уплате просроченного платежа, а затем обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы. Они могут заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество.