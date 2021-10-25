Сезонный рост заболеваемости ОРВИ - главная тема прямого эфира в социальных сетях

Об эпидемиологической ситуации в регионе, в ходе прямого эфира, рассказали первый заместитель министра здравоохранения Булат Сараев и руководитель управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.

Напомним, рост заболеваемости среди детей привел к увеличению количества обращений в РДМЦ. В первые дни недели они достигали почти пятисот.

По словам педиатра Валентины Санджиевой, количество детей с симптомами ОРВИ резко увеличилось с прошлой недели. Именно рост заболеваемости и спровоцировал, по словам врачей, увеличение числа обращений в Республиканский детский медицинский центр.

Пик пришелся на начало недели, в первые дни было зафиксировано более 500 обращений. Наблюдались и очереди в фильтр-боксы. Видео с этими кадрами получило распространение в социальных сетях. Сейчас ситуация скорректирована. Прием ведут уже два педиатра. Кроме того, созданы дополнительно 4 бригады неотложной помощи. Таким образом, на вызовы сейчас выезжают 8 врачей.

Ситуацию под свой контроль взяла и уполномоченная по правам ребенка в Калмыкии. Наталья Чужаева встретилась с руководством поликлиники, а также проверила работу колл-центра, куда стекаются звонки со всего города. Детский омбудсмен предложила прибегнуть к помощи автоволонтеров, они смогут развозить врачей по адресам.

Опубликованной в соцсетях информацией о невозможности попасть на прием к педиатру заинтересовалась и Прокуратура республики, проводится проверка. О её результатах станет известно позже.