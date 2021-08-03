В регионе продолжается программа догазификации населенных пунктов

Жители нескольких улиц села Троицкое в предвкушении. Более 13 лет они ждали голубого топлива. Как заверяют в администрации РМО, все технические работы выполнены. А документация находится в Ростехнадзоре. Успеют ли обеспечить газом дома до начала отопительного сезона, выясняла сегодня наш специальный корреспондент Ольга Эняева.

В доме по улице Джангара семья Ангировых с двумя маленькими детьми проживает второй год. Газа нет. Поэтому прогревают комнаты электрическим оборудованием. Но это дорого, говорит бабушка Эльвира Хулхачиева.

Дочь и зять Светланы Тюрбеевой аналогичным путем получают тепло. Но, когда огромные счета за свет сказалась на семейном бюджете, дети переехали жить к родителям. А в декабре молодая семья ждет пополнения. Надеются, что до этого времени проблема газификации жилого массива решится.

По словам главы администрации Целинного РМО Эрдни Опиева, участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», где определено софинансирование, помогло сдвинуть проблему с мертвой точки спустя 13 лет. Речь идет о юго-восточной части райцентра. В каждый дом жителей переулков Джангара, Толстого и улиц Лермонтова, Сангаджиева придет долгожданный газ. Все технические работы выполнены. Завершилась работа по прокладке труб и их опрессовке.

Жителям предстоит подать заявки на догазификацию. В рамках поручения Главы государства эта работа будет проведена бесплатно. А уже подключение со двора до газовой плиты - за счет средств собственников жилья.