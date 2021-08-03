Калмыцкий спортсмен получил статус Международного судьи по конной стрельбе из лука

Президент калмыцкой Федерации конной стрельбы из лука занял пятое место в Чемпионате мира по этому виду спорта в составе сборной России. Соревнования проходили в городе Кередж в Иране. Вместе с Сергеем Одиноковым, спортсмены соревновались в точности с лучшими спортсменами из 13 стран. По итогам соревнований, нашей сборной удалось занять пятое место. Как рассказал Хонгор Уладаев, в Чемпионате мира он участвовал впервые. Своими впечатлениями он поделился с нашей съёмочной группой.

Помимо успешного выступления на Чемпионате, наш спортсмен сдал судейский экзамен и стал единственным в России сертифицированным международным судьёй по новым правилам.