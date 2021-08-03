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29 сентября, 16:21
НовостиСпорт

Калмыцкий спортсмен получил статус Международного судьи по конной стрельбе из лука

Калмыцкий спортсмен получил статус Международного судьи по конной стрельбе из лука

Президент калмыцкой Федерации конной стрельбы из лука занял пятое место в Чемпионате мира по этому виду спорта в составе сборной России. Соревнования проходили в городе Кередж в Иране. Вместе с Сергеем Одиноковым, спортсмены соревновались в точности с лучшими спортсменами из 13 стран. По итогам соревнований, нашей сборной удалось занять пятое место. Как рассказал Хонгор Уладаев, в Чемпионате мира он участвовал впервые. Своими впечатлениями он поделился с нашей съёмочной группой.

Помимо успешного выступления на Чемпионате, наш спортсмен сдал судейский экзамен и стал единственным в России сертифицированным международным судьёй по новым правилам.

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