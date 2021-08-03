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29 сентября, 18:02
НовостиКриминал

Гендиректор одной из коммерческих фирм обвиняется в мошенничестве

Гендиректор одной из коммерческих фирм обвиняется в мошенничестве

Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора одной из коммерческих  фирм, который обвиняется в мошенничестве и хищении бюджетных средств в крупном размере. В злоупотреблении должностными полномочиями обвиняется и бывший директор казенного предприятия региона.

По версии следствия, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» администрацией Цаганаманского СМО был заключен муниципальный контракт с коммерческой организацией на выполнении работ по благоустройству парковой зоны на сумму 16 миллионов рублей. Однако, как установила экспертиза, на объектах  имеются факты замены строительного материала на более дешевый. 

 

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