Гендиректор одной из коммерческих фирм обвиняется в мошенничестве

Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора одной из коммерческих фирм, который обвиняется в мошенничестве и хищении бюджетных средств в крупном размере. В злоупотреблении должностными полномочиями обвиняется и бывший директор казенного предприятия региона.

По версии следствия, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» администрацией Цаганаманского СМО был заключен муниципальный контракт с коммерческой организацией на выполнении работ по благоустройству парковой зоны на сумму 16 миллионов рублей. Однако, как установила экспертиза, на объектах имеются факты замены строительного материала на более дешевый.