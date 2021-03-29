В регионе продолжается окотная кампания

Середина апреля – пора возрождения природы и начала новой жизни. После трудной зимовки крупного и мелкого рогатого скота стартовала окотная кампания. Сделать животноводам предстоит немало. Приему молодняка предшествовал огромный фронт работы: корма, рацион, уход за поголовьем. Из-за засухи ситуация осложнилась. Но сейчас, не теряя ни минуты, фермеры готовы достигнуть поставленной цели. В этом убедилась наш корреспондент Дарья Ганцукова, побывав в одном из хозяйств Яшкульского района.

Ягнятам здесь всего несколько дней. Еще неуверенно стоящие на ногах, они увидели калмыцкую степь в самый благоприятный период: сочная трава, ласковое солнце, широкие просторы. А несколько месяцев назад тут была безжизненная пустыня. Нежась в апрельских лучах, молодняк еще под особым уходом. Им занимаются 220 работников хозяйства «Улан-Хееч». На его территории расположено 65 животноводческих стоянок. Без помощников в горячую сельскохозяйственную пору не обойтись - помогают сакманщики. Для студентов, будущих зоотехников это не только производственная практика, но и добрая традиция. Но пандемия коронавируса пока не позволяет. В этот раз на трудовом фронте - опытные помощники чабанов. Они знают, за каждой овцематкой глаз да глаз – окот может начаться даже на пастбище.

В этом хозяйстве разводят мериноса. Он отличается от остальных пород высоким качеством шерсти и нежным мясом.

Получить жизнеспособный приплод без особой подготовки невозможно. Значение тут имеет все – от насыщенного витаминами рациона до поддержания комфортной температуры в кошаре. Предусмотрено специально оборудованное место для приема молодняка и содержания ягнят и их мам.

Овечка перед родами также нуждается в заботливом уходе. Крепкий иммунитет – залог здорового потомства. Потому еще зимой их вакцинируют от болезней и паразитов. Иначе инфекция может распространиться среди ягнят.

Сейчас стадо неспокойно. Малыши испытывают свои силы, пробуют на вкус природный корм. И даже не знают, что теперь они под зорким глазом селекционеров. А вот с крупным рогатым скотом калмыцкой породы намного проще, он неприхотлив, говорят фермеры. На одной из стоянок приняли уже 70 голов. Буквально две недели - и коровы с молодняком присоединятся к основному стаду. А в целом, животноводы планируют получить еще 150-170 телят, а также 15 тысяч ягнят.

Конец сакмана придется на последние дни апреля - начало мая. К тому времени животные успеют полностью восстановиться после тяжелой зимовки. Но самим фермерам отдых только снится: впереди стригальная кампания, покос травы, заблаговременная подготовка к следующему холодному сезону.