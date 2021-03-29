Тарифы на электричество для предприятий и населения в субъектах могут быть пересмотрены

Такое поручение дала сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Палаты регионов. Эту тему поднял председатель Комитета по экономической политике Иван Абрамов.

На прошлой неделе вместе с коллегами он с рабочим визитом посетил Калмыкию. В числе вопросов на встрече с руководством республики обсудили и стоимость электроэнергии, значительно тормозящую развитие экономики.

Спикер Совета Федерации поручила сенаторам до конца года найти системное решение по выравниванию тарифов, чтобы создать равные условия для развития регионов.