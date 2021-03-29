14 апреля, 21:02
Тарифы на электричество для предприятий и населения в субъектах могут быть пересмотрены
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Такое поручение дала сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Палаты регионов. Эту тему поднял председатель Комитета по экономической политике Иван Абрамов.
На прошлой неделе вместе с коллегами он с рабочим визитом посетил Калмыкию. В числе вопросов на встрече с руководством республики обсудили и стоимость электроэнергии, значительно тормозящую развитие экономики.
Спикер Совета Федерации поручила сенаторам до конца года найти системное решение по выравниванию тарифов, чтобы создать равные условия для развития регионов.