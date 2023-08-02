3 августа, 14:36
В регионе наибольшее поголовье овец сосредоточено в хозяйствах Яшкульского и Черноземельского районов
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Как нам стало известно, там отмечен самый высокий объем настриженной шерсти с одной головы: 3,5 и 3 кг. Стабильно неплохие результаты показывают хозяйства Ики-Бурульского и Кетченеровского районов, где средний настриг на голову составил свыше 3 кг.
Наибольший объем шерсти среди сельхозпредприятий получили: в племзаводе «Первомайский» - около 140 тонн, «Улан-Хееч» - 104 тонны, «Черноземельский» - свыше 80 тонн и Сарпа – около 40 тонн.