В регионе наибольшее поголовье овец сосредоточено в хозяйствах Яшкульского и Черноземельского районов

Как нам стало известно, там отмечен самый высокий объем настриженной шерсти с одной головы: 3,5 и 3 кг. Стабильно неплохие результаты показывают хозяйства Ики-Бурульского и Кетченеровского районов, где средний настриг на голову составил свыше 3 кг.

Наибольший объем шерсти среди сельхозпредприятий получили: в племзаводе «Первомайский» - около 140 тонн, «Улан-Хееч» - 104 тонны, «Черноземельский» - свыше 80 тонн и Сарпа – около 40 тонн.