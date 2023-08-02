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3 августа, 14:35
Новости

В Калмыкии в этом году планируют получить около 9 тыс. тонн риса. Примерно столько же было собрано и в прошлом

В Калмыкии в этом году планируют получить около 9 тыс. тонн риса. Примерно столько же было собрано и в прошлом

Оптимистичный прогноз связан с проведенным в оптимальные сроки комплексом уходных агротехнических работ. Как нам сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза, под урожай этого года в трёх рисоводческих хозяйствах республики посеяно свыше 2,5 тысяч га риса. При посеве использовались семена районированных сортов. То есть пригодные для выращивания в Калмыкии и имеющие идеальную устойчивость к местному климату.

На сегодня уже проведена подкормка удобрениями и обработка посевов против сорняков на всей площади. На рисовые чеки в рамках госзадания в этом году будет подано 64 миллиона кубических метров оросительной воды. Кроме того, с прошлого года хозяйствам оказывается господдержка в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на потребляемую воду для выращивания риса. В 2023-м выделено 4,4 млн.рублей.

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