В Кетченеровском районе идет реконструкция мемориального комплекса, посвящённого памяти жертв политических репрессий

Напомним, в этом году -80 лет со дня депортации калмыков. Скульптор Степан Ботиев создал композицию, символизирующую 13 лет тяжелых скитаний калмыцкого народа. Для жителей Кетченеровского района это место имеет особое значение. Именно здесь у мемориального комплекса ежегодно на акции памяти собираются местные жители, чтобы сохранить и передать потомкам память о тех трагических и героических событиях.

Фото: Администрация Кетченеровского района