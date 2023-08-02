3 августа, 14:38
В Кетченеровском районе идет реконструкция мемориального комплекса, посвящённого памяти жертв политических репрессий
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Напомним, в этом году -80 лет со дня депортации калмыков. Скульптор Степан Ботиев создал композицию, символизирующую 13 лет тяжелых скитаний калмыцкого народа. Для жителей Кетченеровского района это место имеет особое значение. Именно здесь у мемориального комплекса ежегодно на акции памяти собираются местные жители, чтобы сохранить и передать потомкам память о тех трагических и героических событиях.
Фото: Администрация Кетченеровского района