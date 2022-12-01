В регионе начали уборку контейнерных площадок от веток и крупногабаритного мусораМероприятие провели столичное Управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями и Спецавтохозяйством. На сегодняшний день уже очищено более 20 территорий, вывезено более 200

Мероприятие провели столичное Управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями и Спецавтохозяйством. На сегодняшний день уже очищено более 20 территорий, вывезено более 200 кубометров мусора.



Отметим, что в мероприятиях в разных районах столицы задействовано 9 автотранспортных средств. Месячник по благоустройству Элисты продлится до конца апреля. Об этом сообщает телеграмм канал Администрации города.