29 марта, 09:48
В регионе начали уборку контейнерных площадок от веток и крупногабаритного мусораМероприятие провели столичное Управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями и Спецавтохозяйством. На сегодняшний день уже очищено более 20 территорий, вывезено более 200
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Мероприятие провели столичное Управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями и Спецавтохозяйством. На сегодняшний день уже очищено более 20 территорий, вывезено более 200 кубометров мусора.
Мероприятие провели столичное Управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями и Спецавтохозяйством. На сегодняшний день уже очищено более 20 территорий, вывезено более 200 кубометров мусора.
Отметим, что в мероприятиях в разных районах столицы задействовано 9 автотранспортных средств. Месячник по благоустройству Элисты продлится до конца апреля. Об этом сообщает телеграмм канал Администрации города.