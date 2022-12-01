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29 марта, 09:48
Новости

В регионе начали уборку контейнерных площадок от веток и крупногабаритного мусораМероприятие провели столичное Управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями и Спецавтохозяйством. На сегодняшний день уже очищено более 20 территорий, вывезено более 200

В регионе начали уборку контейнерных площадок от веток и крупногабаритного мусораМероприятие провели столичное Управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями и Спецавтохозяйством. На сегодняшний день уже очищено более 20 территорий, вывезено более 200

Мероприятие провели столичное Управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями и Спецавтохозяйством. На сегодняшний день уже очищено более 20 территорий, вывезено более 200 кубометров мусора.

Отметим, что в мероприятиях в разных районах столицы задействовано 9 автотранспортных средств. Месячник по благоустройству Элисты продлится до конца апреля. Об этом сообщает телеграмм канал Администрации города.

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