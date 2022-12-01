Сегодня жители республики смогут узнать все о портале Госуслуг

В качестве спикеров прямого эфира выступят министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев и директор регионального МФЦ Данара Сотникова. Он пройдет на площадке ЦУР Калмыкии и подключиться к прямому эфиру смогут все желающие. Главной темой обсуждения станут цифровые государственные услуги.



Помимо этого зрители смогут задать вопрос и сразу получить ответ на него в ходе прямого эфира.