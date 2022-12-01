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29 марта, 10:00
Новости

Шахматисты из Калмыкии заняли весь пьедестал почета на всероссийских соревнованиях

Шахматисты из Калмыкии заняли весь пьедестал почета на всероссийских соревнованиях

Воспитанники республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта стали победителями в командном зачете по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для сирот "Восхождение". Второе место завоевала сборная Цаган Аманской санаторной школы-интернат. С бронзовыми медалями смогли уехать учащиеся Казачьего кадетского корпуса им. О.И. Городовикова.

Отметим, что в турнире приняли участие ребята из 32 регионов России.

Фото: Школа шахмат Калмыкии

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