3 сентября, 16:21
 30 °C
99,26
90
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 сентября, 12:43
НовостиСобытие

В регионе идет подготовка многоквартирных домов к новому отопительному сезону

В регионе идет подготовка многоквартирных домов к новому отопительному сезону

Это и опрессовка, промывание сетей, а также замена устаревших инженерных коммуникаций. К сегодняшнему дню объем выполненных работ составляет порядка 70%.

По словам начальника управления ЖКХ и строительства столичной администрации Адьяна Манцаева, к 15 сентября работы должны быть завершены.

Подготовка к отопительному сезону предполагает - обеспечение стабильного энергоснабжения в холодный период. По результатам проведенных проверок, выявленные недостатки должны быть устранены в самое ближайшее время.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия