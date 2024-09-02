В регионе идет подготовка многоквартирных домов к новому отопительному сезону
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Это и опрессовка, промывание сетей, а также замена устаревших инженерных коммуникаций. К сегодняшнему дню объем выполненных работ составляет порядка 70%.
По словам начальника управления ЖКХ и строительства столичной администрации Адьяна Манцаева, к 15 сентября работы должны быть завершены.
Подготовка к отопительному сезону предполагает - обеспечение стабильного энергоснабжения в холодный период. По результатам проведенных проверок, выявленные недостатки должны быть устранены в самое ближайшее время.