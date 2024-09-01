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3 сентября, 10:11
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В Калмыкии почтили память Эренцена Бадмаева

В Калмыкии почтили память Эренцена Бадмаева

Сегодня, в день 79-й годовщины окончания Второй Мировой войны по инициативе регионального МВД в штабе общественной поддержки прошел торжественный митинг, посвященный памяти Героя Советского Союза.

В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, ветераны ведомства, а также дети военно-патриотического клуба «Юнармия Калмыкии».

Эренцен Лиджиевич Бадмаев - участник советско-японской войны, служил командиром стрелковой роты 785-го стрелкового полка 1-го Дальневосточного фронта. В 1941 году он добровольно вступил в ряды Красной армии, неоднократно выполнял спецзадания в тылу врага, участвовал в обороне Москвы. Занимаясь организацией партизанских отрядов, вел подрывную работу.

Награда за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленное при этом мужество и героизм нашла героя только 5 мая 1990 года. Спустя десятилетия Эренцену Лиджиевичу присвоили и вручили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В завершении торжественного мероприятия сотрудники полиции, ветераны и приглашенные гости почтили память Эренцена Лиджиевича, а также солдат, отстоявших независимость Родины, минутой молчания.

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Фото: МВД Калмыкии

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