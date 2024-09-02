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4 сентября, 08:34
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В ближайшие 6 лет в туризм Калмыкии привлекут более 3 млрд рублей

В ближайшие 6 лет в туризм Калмыкии привлекут более 3 млрд рублей

Финансирование из федерального бюджета составит около 1 млрда, остальные средства планируется привлечь в виде частных инвестиций. Власти региона поддержат на конкурсной основе до 12 проектов в сфере развития туризма.

В том числе расширение номерного фонда модульных гостиниц с размещением их в районах республики. Это позволит создать до 300 комфортных гостиничных номеров, номерной фонд региона увеличится до 1 тыс.

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