В ближайшие 6 лет в туризм Калмыкии привлекут более 3 млрд рублей

Финансирование из федерального бюджета составит около 1 млрда, остальные средства планируется привлечь в виде частных инвестиций. Власти региона поддержат на конкурсной основе до 12 проектов в сфере развития туризма.

В том числе расширение номерного фонда модульных гостиниц с размещением их в районах республики. Это позволит создать до 300 комфортных гостиничных номеров, номерной фонд региона увеличится до 1 тыс.