В регионе идет подготовка к открытию детских садов

Муниципальные дошкольные образовательные организации приступят к работе в штатном режиме с соблюдением всех требований СанПиН.

Уже началось заключение договоров на поставку продуктов питания, медицинские осмотры воспитателей, вакцинация педагогического корпуса, закупка средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

В условиях ограничительных мероприятий решающим для дальнейшей работы станет исполнение всех внутренних рекомендаций.