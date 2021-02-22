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16 марта, 10:56
НовостиОбществоОбразование

В регионе идет подготовка к открытию детских садов

В регионе идет подготовка к открытию детских садов

Муниципальные дошкольные образовательные организации приступят к работе в штатном режиме с соблюдением всех требований СанПиН.

Уже началось заключение договоров на поставку продуктов питания, медицинские осмотры воспитателей, вакцинация педагогического корпуса, закупка средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

В условиях ограничительных мероприятий решающим для дальнейшей работы станет исполнение всех внутренних рекомендаций.

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